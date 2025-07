Christian Domínguez, en EXCLUSIVA para “Ponte en la cola”, se sinceró sobre su relación con Karla Tarazona. El cumbiambero aseguró que, actualmente, su amor está “muy bien gracias a Dios”. “Estoy muy contento. Estoy en una etapa muy plena”, agregó.

Pero, al ser consultado sobre cómo fue para ellos retomar la relación después de varios años, Domínguez confesó: “Ha sido complicado. No fue sencillo porque, por más que pasaron 10 años, siempre está el tema… Tienes que saber que no es solo lo que digas, sino lo que haces. Me aferré mucho a mis hijos y eso hace que yo esté tranquilo, en paz”.

Asimismo, Christian aseguró que la idea de volver a casarse con Karla Tarazona sigue presente. “Sí, por nosotros nos casaríamos mañana. No es que no queramos casar, estamos tomando prioridades. Si lo hacemos, lo hacemos bonito”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

