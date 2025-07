Christian Domínguez le respondió fuerte y claro a su expareja Vania Bludau, luego de que ella se refiriera a su reconciliación con Karla Tarazona. “No seas palta. Una como mujer (ni por los hijos regresa con su ex pareja)”, confesó Bludau a “Ponte en la cola”.

Y, este lunes, el cumbiambero estuvo con Micheille Soifer y Ricardo Rondón, así que aprovechó en responder a las declaraciones de su ex. “Yo no sé hablar de nadie. Nunca he sabido. No (me molesta). Todo lo que pasa cuando hablan de nosotros o de mi persona, para nosotros es cero. Nosotros no vivimos del comentario que esté ahí en el aire”, sentenció Domínguez.

Y Rondón aprovechó en preguntarle: “Entonces, ¿ese comentario es intrascendente?”. “Claro, imagínate. No es que sea a partir de ahora, sino que nosotros no estamos pensando o viviendo viendo lo que están respondiendo o no”, aseveró.

