Chechito llegó en exclusiva al set de “Ponte en la cola” para responder a las acusaciones de Leslie Shaw. La artista compartió su incomodidad por las declaraciones del que consideraba un buen colega.

“Esta amistad se acabó y que él no aclare que no ha pasado absolutamente nada, sabiendo que yo tengo mi novio hace años, me parece… Es un m******. Dedícate a hablar de tus crushes, de tu gente. Igualado”, dijo la artista.

En vivo, Chechito aseveró que no tuvo nada con Leslie Shaw. “No esperaba que mi equipo tocara el botón en ese momento (…) Le pido disculpas por el mal rato. Yo tampoco estoy para nada contento con esta situación”.

¿Cuándo y a qué hora ver “Ponte en la cola” con Micheille Soifer y Ricardo Rondón?

“Ponte en la cola” se transmite de lunes a viernes a las 2 p.m. por Latina Televisión.

¿Dónde ver “Ponte en la cola” COMPLETO y vía YouTube?

El programa conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón se puede ver EN VIVO por la señal de Latina.pe Y, posteriormente, puedes disfrutar de los MEJORES MOMENTOS vía YouTube y el PROGRAMA COMPLETO por la web de Latina.pe.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR