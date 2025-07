Korina Rivadeneira se convirtió en víctima del delito de tocamientos indebidos en medio de un show de circo. El ciudadano húngaro identificado como Vajda Zoltan cometió este acto contra la modelo y ha sido denunciado.

Al respecto, el enviado de “Ponte en la cola” le preguntó qué opinan sobre el hecho a distintas figuras de la farándula. Celine Aguirre fue la primera en responder: “Terrible. Buen castigo porque eso no se puede permitir en ninguna parte del mundo”.

Asimismo, Betina Onetto agregó: “Me parece muy mal y qué bien que se ponga un buen castigo, que vean que la cosa es seria. A las mujeres no nos gusta, nos asusta, nos hace sentir mal cuando pasa eso; y, mucho menos, públicamente”.

Y, por su lado, Nelly Rossinelli afirmó: “Totalmente lamentable. Nadie tiene derecho a tocarte bajo ningún pretexto, bajo ningún contexto si tú no lo permites. No hay justificación alguna. Ese chico actuó mal”. Por último, Pilar Delgado sentenció: “Verdaderamente te digo que lo de Korina es indignante. Bien hecho que hayan cerrado el show. Han salido nuevos videos de que no ha sido el único que en algún momento tocó a alguien. Eso se tiene que pagar. No podemos permitir que nadie, sea hombre o mujer, se acerque y toque a otra persona sin su autorización”.

