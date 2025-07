¡La justicia habló! Korina Rivadenira presentó su denuncia contra el ciudadano húngaro Vajda Zoltan el último fin de semana, luego de que este sujeto realizara tocamientos indebidos contra la modelo durante una función del espectáculo “Dioses del Circo Virtuoso”.

Este jueves, se conoció la decisión del Poder Judicial. “Condeno a Don Vajda Zoltan como autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos o actos libidinosos sin consentimiento en agravio de Doña Korina Rivadeneira, imponiéndole 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad suspendida, por el periodo de prueba un año bajo el cumplimiento de reglas de conducta”, leyó el juez a cargo.

El sentenciado no podrá variar de domicilio que ha indicado en la presente audiencia, no cometer nuevos delitos dolosos. Asimismo, deberá registrar su firma en control biométrico de la forma que quede establecido en el presente acuerdo cada 60 días y pagar la reparación civil de 10 mil soles establecida en el presente acuerdo; bajo apercibimiento que, en caso de incumplimiento, se revocará la suspensión de la pena por pena efectiva.

Por su lado, Korina Rivadeneira utilizó sus redes sociales para aplaudir la sentencia a su favor. “El juez dictó una reparación civil. Ese dinero no me hace sentir mejor, no borra lo vivido, no repara lo que me pasó. Pero puede servir para algo (…) Junto a mi familia hemos decidido donarlo a una institución que apoye a mujeres víctimas de violencia. Porque si esto puede ayudar a que alguien más reciba apoyo, contención o justicia, entonces vale la pena hacerlo”.

