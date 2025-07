El excampeón sudamericano de Box, Carlos ‘Mina’ Zambrano, llegó EN EXCLUSIVA al set de “Ponte en la cola” para responderle EN DIRECTO a Arturo Fernández, más conocido en internet como el streamer Neutro.

Esta personalidad de internet había organizado una pelea de box, donde uno de los boxeadores terminó en UCI. Ante las condiciones del evento –evidenciadas por videos publicados en redes sociales- ‘Mina’ Zambrano se mostró totalmente furioso.

“Es indignante. No se le puede llamar evento a cuatro fierros y un pedazo de tatami. Es totalmente ilegal todo lo que está haciendo. No ha habido jueces, árbitro”, sentenció. “Yo que soy boxeador es impactante los golpes que está recibiendo el chico y no parar la pelea. No es deporte, está incentivando a la violencia”, agregó.

En tanto, César Díaz, experimentado entrenador de box, también dio su opinión: “Es un muchacho muy animoso, quiere participar, quiere pelear. Daniel nunca había peleado, nunca se había subido a un ring”.

