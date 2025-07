Angie Jibaja sorprendió a todos al salir, recientemente, a declarar en la televisión chilena. La modelo peruana compartió que ahora es testigo de Jehová y busca recuperar comunicación con los dos hijos que tiene con Jean Paul Santa María.

“No los he visto, no los veo, no hablo con ellos. Es horrible. Es morirte en vida. A cualquiera que le pase lo que me pasó a mí, otra persona que es más débil, se quita la vida. No he dejado de luchar todos los días”, confesó con la voz entrecortada.

Asimismo, agregó: “Tengo adentro de mi corazón una angustia, preocupación, porque es inevitable. No tengo comunicación con mis hijos. Al estar deprimida, lo peor que te pueden hacer es alejarte más de las personas que tú más amas”.

Sobre su fe, Angie Jibaja aseguró: “Mi vida ha cambiado. Yo siempre creí en Dios, pero siempre lo busqué a mi manera. Llegar acá hizo que me acerque bastante al Dios que conocí cuando era niña, a estudiar la Biblia. Esto me ayudó”.

