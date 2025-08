Andrea San Martín se mostró conforme con lo dictado por el Poder Judicial en el juicio de alimentos contra Juan Víctor, el papá de la segunda hija de la mujer. El juez dictó que se aumente la pensión alimenticia a la suma de 2 mil soles.

Según se conoce, el aumento sería de 600 soles para los gastos de la crianza de su hija.

“Ponte en la cola” se cruzó con Andrea San Martín en un concierto durante el fin de semana y fue consultada al respecto; pero su respuesta fue negativa. “Uy, no hablo nada de esos temas. Ningún tema legal ni nada personal. Yo prometí que no lo iba a hacer, y no lo voy a hacer. He venido nada más a disfrutar”, sentenció.

