Se acaba de inaugurar el vigesimonoveno Festival de Cine de Lima y “Ponte en la cola” estuvo presente en el gran evento. ‘El Chino’ llegó hasta Ana María Orozco, la actriz que dio vida a Betty en “Yo Soy Betty, la fea”.

El reportero de “Ponte en la cola” intentó hacerle llegar un regalo, pero la artista solo agradeció el detalle, aunque no se lo llevó. Lo que sí aceptó fue declarar para la cámara. “Gracias. Muy feliz, me encanta (estar en Perú). Gracias. (Me falta conocer) mucho”, confesó.

Pero el ‘Chino’ sí llegó hasta Salvador del Solar, el ex primer ministro. Una vez frente a él, le entregó su obsequio: una camisa similar a la utilizada en “Pantaleón y las visitadoras”. “Me parece recordar que no fue esta. Es una camisa floreada, pero esta no era la de Pantaleón”, aseguró con una risa.

