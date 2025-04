Este martes 08 de abril se transmitió el capítulo 90 de “Pobre Novio”, la novela de Latina. En este nuevo episodio, Isabela Thompson se hartó de la situación que está viviendo al lado de Santiago García; por eso, tomó una decisión RADICAL: acabar con la relación que lo une al pobre novio.

Reunidos en su oficina, Isabela le comunicó su decisión a Santiago: “No doy más. Lo siento, pero no puedo seguir sosteniendo esto. Si en un año tú y yo estamos libres y nos seguimos queriendo quizás podemos intentar estar juntos nuevamente. Por ahora lo nuestro se terminó”.

El pobre novio NO se dio por vencido y le mintió a Isa para evitar que su amor se acabe. “Alicia quiere algo contigo, se nota que está enamorada de ti. ¿O acaso no te has dado cuenta?”, le reclamó la mujer.

Y, aunque su “esposa” sí le ha dicho que está enamorada de él, el pobre novio lo negó por completo ante su pareja: “No, no me he dado cuenta”. “¿No te ha dicho nada?”, cuestionó Isabela nuevamente. “No, nunca”, volvió a mentir Santi.

Pero Isabela estaba decidida y TERMINÓ con Santiago. “Ya lo intentamos, Santiago. Se acabó. No más encuentros, no más llamadas. Esta relación está demasiado contaminada y no me gusta cómo soy ahora. Ya lo decidí y espero que me entiendas. Necesito que te vayas”.

Por otro lado, a quien parece haberle favorecido esta situación es a Eduardo Salazar, quien se ofreció como pañuelo de lágrimas para Isabela.

En tanto, César García llegó al rescate de Betty Cruz cuando era amenazada con un elemento punzocortante en medio de la bodega de “Las Picapiedra”. Además, Marcos García visitó a su enamorada Génesis en la pastelería para invitarla a una salida A SOLAS.

Mira AQUÍ el capítulo 90 de “Pobre Novio”, la novela de Latina

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR