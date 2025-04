El capítulo 88 de “Pobre Novio“, la novela de Latina, se transmite este viernes 04 de abril. En el nuevo episodio, Betty se enterará que su hijo Iván planea dormir en la casa de Vilma e irá en su búsqueda. “Está en la casa de Vilma, dice que se va a quedar a dormir allá”, le reveló la mujer a César.

Una vez CARA A CARA, Vilma le exigirá explicación a Betty de su presencia en la puerta de su casa: “¿Tú qué haces aquí?”. “Vengo a buscar a mi hijo”, dirá la otra mujer.

Además, Eduardo encarará a Santiago por Isabela: “¿Eres consciente de que si no fuera por Pamela otra sería la historia, no? No vuelvas a poner a Isa en peligro. Si en verdad la quieres, compórtate como un hombre y haz lo que tienes que hacer”.

Por su lado, Alicia tomará una importante decisión: “Lo voy a intentar”.

