Este lunes 11 de agosto se transmitió el capítulo 177 de “Pobre Novio”, la popular novela de Latina Televisión. En este nuevo episodio, Arturo Thompson celebra junto a su familia que ha recuperado la memoria y que puede seguir con su vida: ahora al lado de su querida Vilma.

Sin embargo, en medio de la algarabía, Stella Benavides, su ex esposa, regresó a casa, sabiendo que su ex había recuperado la memoria. Y, al saludarlo, este pareció que había perdido nuevamente conocimiento de en qué año estaba.

Además, Alicia Aguilera ha tomado la radical decisión de mudarse a su natal Paita para tener una vida más tranquila junto a su hijo, pero Santiago se ha mostrado en desacuerdo con la decisión.

En tanto, Pachi perdió por completo los papeles luego de que César García termine su relación amorosa. Llena de rabia, la mujer roció gasolina en el taller de bicicletas y le prendió fuego, el cual, para fortuna de todos, pudo ser controlado a tiempo.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

