En el nuevo capítulo de Pobre Novio, Arturo continúa sin recuperar la memoria tras la riesgosa operación a la que fue sometido. Como consecuencia, no recuerda que se separó de la madre de Isabela hace más de diez años y sigue creyendo que aún forman un matrimonio feliz. Por recomendación médica, la familia decide no revelarle toda la verdad de inmediato, para evitar un impacto emocional. Sin embargo, ocultarle la realidad podría tener graves consecuencias.

Durante una llamada, el abogado de Arturo menciona los papeles de divorcio que ya estaban en proceso, lo que provoca en él gran sorpresa y preocupación. “Contéstame, Stella, ¿es cierto que te quieres divorciar de mí? Aquí hay un abogado que dice que no podía morirme sin antes firmar los papeles del divorcio”, le reclama desconcertado.

Stella, visiblemente preocupada por la reacción de Arturo, intenta calmarlo y niega la situación: “Claro que no, ¿por qué haría eso? ¿Por qué tendría que divorciarme de ti?”. Además, le asegura que todo debe tratarse de una broma por parte de su abogado.

“¿Quién querría hacer una broma así? Tú y yo estamos bien, ¿no?”, le responde Arturo, aún alterado. Sin embargo, poco a poco se va calmando y termina creyendo lo que le dice la madre de su hija, Isabela.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR