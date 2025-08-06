En el más reciente episodio de Pobre Novio, Alicia no pudo contener los celos al ver la cercanía entre Santiago e Isabela. Ambos se habían quedado solos y aprovecharon el momento para hablar sin interrupciones sobre sus respectivas parejas. Más tarde, mientras regresaban a casa después de visitar a Arturo, Alicia lo confrontó directamente: “¿Qué estabas haciendo en la cocina con Isabela?”. Santiago, visiblemente incómodo, respondió: “Lo que te conté: estábamos hablando de su papá y mi mamá”, y añadió con molestia: “No me hagas una escena de celos en este momento. Alicia, no hablemos de eso ahora, tengo clases en la universidad”.

Alicia no quiso dejar pasar el tema y continuó insistiendo: “No te creo. Dijiste que no te pasaba nada con ella, y lo que vi en la cocina fue muy distinto. Santiago, necesito saber si eres sincero”. Santiago, ya más molesto, le contestó: “Alicia, no me hagas decir cosas que no quieres escuchar. Estoy acá, contigo, estamos viviendo juntos, esperando un hijo, haciendo lo imposible por cumplir con lo que tengo que hacer”.

Pero para Alicia sus palabras no fueron consuelo. Con dolor le respondió: “Entonces me mentiste… sí sientes algo por ella. Yo quiero que me ames”. La tensión entre ambos aumentaba con cada palabra, y la incertidumbre crecía.

Finalmente, Santiago puso fin a la discusión con una confesión que dejó clara su postura: “Alicia, a ver… yo te quiero, pero no estoy enamorado. Perdón, en serio me tengo que ir. Nos vemos en la ecografía”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

