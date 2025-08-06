En este episodio de Pobre Novio, Eduardo se muestra ofuscado por tener que ocultar su relación con Isabela al padre de ella, quien ha perdido la memoria y no recuerda muchas situaciones. Para evitar que se altere, la familia ha decidido no contarle toda la verdad. A pesar de ese panorama, Eduardo deja en claro que sigue decidido a continuar con los planes de la boda. Ante esto, Isabela le responde: “¿Qué pasa si seguimos organizando el matrimonio y mi papá no se recupera de la amnesia?”. Eduardo, de forma egoísta, insiste: “Nos casamos igual”.

Isabela, preocupada, intenta hacerlo entrar en razón: “No sé si me quiero casar con mi papá viviendo en otro planeta. Es que yo quiero estar tranquila ese día, necesito que él esté bien (…) No, lo siento, Eduardo. Yo no me pienso casar si mi papá no recupera la memoria”. Para ella, la presencia emocional y consciente de su padre es fundamental en un momento tan importante.

Eduardo, al ver que Isabela no comparte su postura, intenta convencerla con nuevos argumentos: “Isa, igual lo va a disfrutar. No podemos vivir en su realidad, tenemos que vivir en la nuestra y seguir adelante. Pueden pasar meses, años. Y, perdóname, pero es posible que no recupere la memoria”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

