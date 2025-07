Pachi tomó todas las herramientas a la mano y le marcó por teléfono a Betty Cruz para jugarle una muy MALA BROMA a la ex de César García. “Le hablan del área de Cobranzas del Banco Fénix por la deuda que usted mantiene con nosotros”, dijo la mujer ni bien Betty le respondió el teléfono.

Evidentemente confundida, la mamá de Pamela e Iván respondió: “¿Deuda? ¿De qué deuda está hablando? No señorita, yo no tengo ninguna deuda. Es más, jamás he sido clienta de este banco”.

“Imposible, usted figura en nuestra base de datos como morosa”, insitió Pachi, haciéndose pasar por una persona de call center. “¿Morosa yo? No, se está confundiendo de persona. Yo no tengo nada que ver con eso”, recalcó Betty.

Al darse cuenta que no podría llegar más lejos, Pachi respondió: “Eso no me lo explique a mí, explíqueles a nuestros abogados antes de que cursen el embargo de su bodega”. “¿Qué? ¿por qué me van a embargar?”, cuestionó Betty. “Por la deuda que mantiene desde el año 2023. ¡Delincuente!”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

