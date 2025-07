Mónica llegó hasta la casa de Isabela Thompson porque se sentía culpable. La psicóloga le había ocultado a su mejor amiga que había aceptado ser “aliada” de su mamá Stella para evitar que se case con Eduardo Salazar.

“No he sido honesta contigo… Stella venía de hablar con Eduardo. Lo citó y le pidió que no se casara contigo porque no lo amas”, confesó Mona ante la ATÓNITA mirada de su mejor amiga.

“¿Qué? Esa mujer está loca, ¿con qué derecho? ¿Por qué te lo diría a ti?”, cuestionó Isa. “Bueno, desde esa vez que nos encontramos en el bar pensó que yo podría ser su aliada en esa cruzada que tiene por impedir que te cases sin amor. Piensa que no vas a ser feliz”, respondió.

Confundida, Isabela volvió a preguntarle: “¿Qué le dijiste?”. “Estás perdidamente enamorada de Santiago”, respondió Mona, ocultando el hecho de que confesó que sigue enamorada de Eduardo.

