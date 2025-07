Isabela Thompson está sumamente enojada con su mamá Stella Benavides. Luego de descubrir que había hablado con su mejor amiga Mónica para que sea su aliada y separarla de Eduardo Salazar, la joven fue a buscar a su progenitora.

Una vez frente a frente, le comunicó una noticia. “¿Y esto?”, cuestionó Stella al recibir un correo con un vuelo sin retorno. “No me digas que no reconoces un pasaje de avión, si toda la vida te la has pasado viajado por el mundo. Es tuyo. Es un pasaje a tu nombre, tienes un vuelo para mañana en la mañana”, sentenció Isa muy seria.

“¿Cómo?”, cuestionó confundida su progenitora. “Mañana te vas del país y espero que no vuelvas nunca más y nos dejes por fin a todos en paz”, aseveró la joven.

Pero la conversación no quedó ahí. “¿Tanto me odias? Es irónico, ¿no? Que me odies tanto por haberte dejado y ahora que estoy aquí quieres que me vaya. Entenderás que no me voy a ir porque tú me lo digas. Todavía tengo muchas cosas qué hacer acá: tengo mi exposición y terminar mi divorcio con tu papá”, contestó Stella.

Aunque Isa seguía firme: “Ya hiciste suficiente daño. Quería saber de ti, pero me equivoqué. Pensé que podíamos recomponer esta relación, pero no. Lo único que has hecho es destruir el poco amor que me quedaba por ti”.

De igual manera, Stella se mantuvo firme en su decisión: “¿Por qué? ¿porque te digo que no te cases porque no estás enamorada? Por favor. La peor de las madres te diría que vas a cometer un error. Yo haría cualquier cosa por protegerte. No me voy a ir, me voy a quedar aquí hasta ver a tu papá de pie después de la cirugía. No insistas”.

Así que a Isabela no le quedó más opción que aceptar la situación, pero lanzó una advertencia. “Bien, pero mantente alejada de mí, de mi familia y de mis amigos. Te quiero lo más lejos posible de mi vida”.

¡No te pierdas los próximos episodios de Pobre Novio para descubrir cómo continúa este tenso drama familiar!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

