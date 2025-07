Hoy en Pobre Novio:cosas raras empiezan a ocurrir en relación a los sentimientos. Después de espiar la conversación de César y Pachi, además de asegurarse de que ésta última se retirara del lugar, Betty sale de su escondite, parodiando lo último que dijo Pachi a modo de burla y de paso, asustando a César.

“Contéstame, César, ¿QUÉ TIENES CON ESA PACHI?”, un reclamo tan inesperado que César tuvo que procesar por unos instantes el hecho de que Betty haya estado todo ese tiempo espiando a escondidas: “Por Dios, Betty, llevabas todo este tiempo escondida ahí escuchando TODO”. Betty, con muleta en mano como arma de amenaza y lista para usarla contra César, le responde que no se vaya por la “tangente” y que simplemente le responda.

César no piensa responder y argumenta que ese no es su problema ni un asunto que le incumba, a lo que Betty asegura lo contrario. César, cayendo en cuenta, pregunta: “¿Me estás haciendo una escenita de celos?”. Betty rápidamente lo niega y afirma que es solo una cuestión de conocimiento.

“¿Qué tiene ella que no tenga yo?” lanza Betty. César le corrige con un: “Qué es lo que NO tiene, querrás decir” y para completar su comentario, agrega: “Ella no tiene de amante a un profesor de inglés”

Betty asegura de que su relación con Alfonso es netamente una “amistad cariñosa” que consiguió a causa de que César no le hiciera caso, muy contrario a éste último que, según ella, se mete con la primera que pasa por su taller. César le recuerda la promesa que realizó con Iván y Marco sobre no relacionarse románticamente con Betty. Ella asegura que podrían haber estado juntos si César lo hubiera querido, pues era consciente de que él también estaba dispuesto a intentar algo, pero nunca supo por qué no lo hizo.

César le dice que pare y compara su situación con la de Vilma, la cual no se puso para nada celosa, contrario a Betty.

Betty, exasperada, asegura que si Vilma no se puso celosa, fue porque ya no lo quiere y terminó pasando página, por último, se compara con ella, cerrando la escena con una última declaración: “Yo por el contrario, soy tremenda tonta que a pesar de todo, sigue enamorada de ti”, dejando a César sólo en la habitación.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

