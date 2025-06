Este viernes 27 de junio se transmitió un nuevo episodio de “Pobre Novio“, la popular novela de Latina Televisión. En el capítulo 146, Eduardo Salazar no pudo contener su emoción y organizó una pequeña reunión en la oficina para anunciarle a todos los trabajadores que contraerá matrimonio con Isabela Thompson.

“Queridos colaboradores, no, queridos amigos, quiero que sepan que Isabela y yo los consideramos una segunda familia con la que compartimos proyectos, pero también sueños. Están aquí porque quiero contarles que esta señorita y yo nos vamos a casar”, dijo Eduardo con una gran sonrisa en el rostro.

Todos los presentes aplaudieron la decisión de la feliz pareja. “Yo también me siento muy afortunada y estoy segura de que con Eduardo voy a formar una linda familia. Gracias por amarme tanto”, agregó Isabela por su lado.

En tanto, Vilma tuvo que pedirle disculpas a su ex pareja César García por armarle un escándalo a raíz de un ramo de flores que llegó a su casa en el mismo día de su aniversario de boda. Aunque, para el hombre, la acusación fue un golpe muy bajo.

“Mira Vilma, yo sé que cometí un tremendo error. Entiendo que no puedas perdonarme, pero ya ha pasado un buen tiempo y no es justo que te vengas a descargar así conmigo y que me humilles cuando te dé la gana”, dijo, evidentemente enojado. “De verdad discúlpame”, repitió la mujer.

Mira AQUÍ el capítulo 146 de “Pobre Novio” vía YouTube de Latina

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

