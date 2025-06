César García está muy enojado con Vilma por acusarlo de enviarle flores el mismo día de su aniversario de casados, aunque ambos están separados. La mujer enfureció ante la idea de que su ex pareja quiera recuperar a su familia con ese detalle. Pero el verdadero remitente del detalle floral era Arturo Thompson, en celebración por el primer mes de “Dulce Estampa”.

Al reconocer que se había equivocado, Vilma le pidió unas sinceras disculpas a César. Sin embargo, él enfureció con toda la situación.

“Mira Vilma, yo sé que cometí un tremendo error. Entiendo que no puedas perdonarme, pero ya ha pasado un buen tiempo y no es justo que te vengas a descargar así conmigo y que me humilles cuando te dé la gana”, dijo, evidentemente enojado. “De verdad discúlpame”, repitió la mujer.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

