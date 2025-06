Vilma está afrontando un difícil día: es su aniversario de casados con César García, pero ellos ya no están juntos. Lo que terminó por “malograrle” la mañana fue recibir un gran ramo de flores que, según ella, eran de su ex esposo.

Por eso, ni bien tuvo las flores en la mano, salió directamente hacia el taller de bicicletas de César García. “Ah no, se pasó este descarado”, gritó antes de cerrar la puerta tras ella, siendo seguida de cerca por su hijo Marcos y por Génesis.

Una vez frente a su ex, la mujer le tiró el ramo de flores y lo destrozó en su cara. “Te pasaste, César, ¿cómo puedes ser tan caradura? Toma tus flores, no quiero nada. Hoy es nuestro aniversario y justo ahora me llegan estas flores. Destruiste nuestro matrimonio, destruiste nuestra familia y ahora quieres celebrar con flores”, cuestionó.

Pero el hombre negó ser el remitente del regalo. “Yo no fui”, aseguró, dejando en la duda a Vilma.

En ese momento, el hombre cogió la carta y leyó en voz alta: “Arturo Thompson. Por un mes de Dulce Estampa, felicidades”. Vilma se dio cuenta que su ex socio le había mandado el detalle y estalló los celos de su ex esposo.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

