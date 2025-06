Santiago García se quedó sin palabras al escuchar que su ex pareja Isabela Thompson pronto se casará con Eduardo Salazar. Pero, pronto, el pobre novio despertó del shock y se mostró indiferente ante la noticia. O eso es lo que quiso aparentar ante su esposa Alicia Aguilera y Sara, quienes estaban compartiendo un bocadillo en la sala.

“¿Isabela y Eduardo se van a casar? Entonces habrá que desearles lo mejor”, dijo Santiago, restándole importancia al tema.

“Sí, bueno, eso escuché que le estaba contando a su mamá en la oficina. Lo escuché de casualidad. Santiago, por favor, no se lo comenten a nadie. Nadie lo sabe aún”, suplicó Sara por su lado. Y Santi le dio su palabra: “Sara, no te preocupes”.

Y, una vez que la mujer se retiró del departamento de la pareja de recién casados, Alicia le hizo una pregunta directa al papá de su bebé: “¿Estás seguro que te da lo mismo que Isabela se case con Eduardo?”.

Así que Santiago tomó una bocanada de aire y respondió desde el corazón: “No me da lo mismo, Alicia. Pero se me va a pasar. Si se quiere casar, que se case, que haga lo que quiera. Nosotros no hablemos de eso”. Pero no solo eso, sino que le propuso dormir en la misma cama.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

