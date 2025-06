Pamela Chumbe tenía la sospecha de que Arturo Thompson intervino en que ella consiga una entrevista de trabajo en una importante empresa que, casualmente, es aliada de la corporación que dirige su ‘king’. Así que, antes de salir hacia la oficina, Pamelita cogió su teléfono y lo llamó.

Pero, al reclamarle al respecto, el hombre le mintió y negó cualquier relación con la entrevista de trabajo. Eso dejó un poco más tranquila a Pamelita, quien, inmediatamente, le cambió el tema: “Me encontré a Stella. Me contó que no están divorciados”.

Ese cambio de conversación incomodó a Arturo. “Entonces por eso no querías casarte conmigo. Siempre fui la otra, ¿no? Y ella era la firme”, reclamó Pame.

Y, el hombre se negó a seguir hablando sobre el tema: “No Pamela, las cosas no son así. Yo no sé de esa mujer hace 20 años. ¿Y sabes? No quiero seguir hablando de esa mujer porque cada vez que la mencionan me da dolor de estómago. Suerte en tu entrevista”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

