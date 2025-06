El capítulo 136 de “Pobre Novio“, la popular novela de Latina Televisión, se transmite este viernes 13 de junio. En este episodio, Arturo Thompson está tranquilamente en la pastelería “Dulce Estampa” junto a Vilma Rossi cuando la presencia de su ex esposa Stella Benavide arruinará todo su día.

En el adelanto del episodio, se escucha a Stella dirigirse directamente a su ex esposo: “Mira dónde nos venimos a encontrar. Espero que esta vez no te escapes de tu ex mujer”.

En tanto, Iván insistirá en que su mamá Betty le quite el “castigo” y lo deje irse solo a la universidad. “Te juro que no voy a faltar y me voy a sacar la mugre estudiando. Por favor, mamá”, suplica el joven de rodillas.

¿Qué más sucederá en este nuevo episodio de “Pobre Novio”? ¡No te lo pierdas, inmediatamente después de “El Gran Chef Famosos”!

