Este viernes 06 de junio se transmitió el capítulo 132 de “Pobre Novio”, la querida novela de Latina. En este nuevo episodio, Santiago García se encuentra en medio de una encrucijada. Por un lado tiene a Alicia, quien le reclamó por no estar presente en la conferencia de prensa en la que anunciaron que se convertirán en padres por primera vez.

La mujer afrontó sola a los medios de comunicación y terminó abrumada por el estrés. Así que una vez que ambos estuvieron en el departamento, Alicia lo confrontó: “Me dejaste sola con esos periodistas, tenías que acompañarme, me dejaste sola”. Pero Santiago no caería en su juego: “Hiciste ese show sola, ¿ahora me reclamas?”.

Pero no solo eso. Sino que su mejor amigo Johnny le exigió a Santiago que se haga cargo de su hijo y no deje sola a Alicia. “No importa si la amas o no, Santi, tienes que hacerte responsable y portarte como un hombre. Vas a ser papá. Ahora te tienes que olvidar de ya sabes quién y no puedes dejar sola a Alicia. Hubieras visto su carita en la conferencia, solita. Los periodistas se la comieron viva”.

Además, luego de la revelación de que Isabela le había mentido a Eduardo para encontrarse a solas con Santiago, el papá de Manuela se comunicó con el pobre novio por teléfono para dejarle las cosas claras. “Lo de ustedes se acabó, así que no quiero que la llames a escondidas y que la cites en lugares secretos: primero, porque ella ya no quiere nada contigo y segundo porque tienes que cumplir tu rol de padre y ante todos demostrar que tienes una familia feliz con Alicia. ¿Estamos?”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

