Este viernes 23 de mayo se transmitió el capítulo 122 de “Pobre Novio”. Arturo Thompson no se quiso quedar con la duda por más tiempo, así que fue rumbo a la casa de Vilma Rossi en busca de una respuesta. “No quiero importunarte si estás ocupada, pero, necesito saber si tienes alguna respuesta sobre lo que te comenté ayer”, pidió.

Sin embargo, la mujer no tenía una respuesta para él porque todo era muy reciente y no estaba segura de nada. Así que Arturo fue claro con ella: “De repente no hay un después para mí, ¿tú entiendes eso? Vilma, necesito que me des una respuesta: yo ya terminé con Pamela, y terminé con ella por una sola razón. Estoy enamorado de ti”.

Pero, lo que ninguno de los dos esperó fue que Santiago García justo entre en la casa en ese momento. Y, evidentemente indignado, reclamó: “¿Qué? Mamá, ¿qué es lo que acaba de decir este señor?”.

Además, Pamela Chumbe aceptó que Arturo no la ama y se marchará de la mansión. En una conversación con Johnny, la joven confirmó: “Sí, tengo que ser digna como dice Rosy Rose. Voy a dejar a mi Arthur y me voy a ir de esta casa”.

Además, Génesis confirmó su embarazo con una ecografía y se emocionó hasta las lágrimas al escuchar los latidos de su “lentejita” por primera vez.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

