Este miércoles 28 de mayo se transmitió el capítulo 125 de “Pobre Novio”, la popular novela de Latina Televisión. En este nuevo episodio, Alicia Aguilera dejó en claro su deseo de convertirse en madre y de comunicarle su decisión a su esposo Santiago García. Sin embargo, una noticia cambiará todos sus planes.

La mujer estaba súper emocionada por la idea de tener un bebé, fruto de su amor con el pobre novio. Y, por eso, compartió la noticia con Sara, quien se ha convertido en su amiga. “Yo no quiero seguir mintiendo: quiero ser mamá, me encantaría tener un hijo con Santiago. Sería como un sueño hecho realidad”, sentenció la mujer; e, inmediatamente, aseguró que se lo contaría.

Pero, el regreso de Santiago al departamento interrumpió la llamada telefónica y Alicia le colgó a Sara. Emocionada, la novia bonita recibió con una gran sonrisa a Santi; pero él no se veía nada entusiasmado por verla.

Y, esa duda en su rostro tenía un motivo: quería romper el matrimonio: “Ya no puedo más. No importa que todo se vaya al diablo, que falten meses para que se cumpla un año. Necesito que esto se acabe. Que ya no quiero seguir casado contigo, Alicia. Quiero separarme de ti”. Estas palabras dejaron en shock a la novia bonita, quien no pudo responderle inmediatamente.

En tanto, Pamela Chumbe regresó a la casa de su mamá y recuperó su habitación. Y, para ella, su relación con Arturo Thompson está terminada. “Cuando Arturo me mira yo ya no veo amor. Eso se acabó. Y se acabó para siempre, para siempre”, sentenció la joven.

Además, Betty Cruz tomó una decisión sobre la permanencia de César García en su casa. Al no tener una habitación para alquilar, el papá del pobre novio le propuso dormir en el sillón, pero ella se negó. Así que solo le dejó dos opciones. “Lo vamos a hacer a mi modo: sólo vas a quedarte en mi casa si por fin aceptas ser mi pareja. Vas a tener un cuarto lindo, una cama grande de 2 plazas y una mujer sexy a tu lado. Te lo estoy diciendo con todas sus letras, César. Tú decides: o te conviertes en mi pareja y pasas a mi cuarto o te vas de mi casa y vuelves a pensión horrorosa”, sentenció la mujer.

Sin embargo, y haciendo honor a la promesa hacia sus hijos, César se negó rotundamente a iniciar un romance con la mamá de su hijo Iván.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

