Hoy en Pobre Novio, después de tanto tiempo, la historia de nuestros personajes favoritos llega a su fin con el último capítulo de esta novela llena de emociones.

Durante esta última semana, vimos varios conflictos y relaciones resolverse, pero aún faltan huecos que cubrir y tramas qué cerrar. Vilma y Betty recuperaron su amistad, Iván recibió su tan anhelado “premio mayor”, César y Betty por fin están juntos, así como Vilma y Arturo, Santi rompió definitivamente con Alicia y prometió ir por lo legal si le prohíbe ver a su hijo. A pesar de todo esto, hay varias preguntas aún por resolver.

Después de que Santi y Estela descubrieran una grabación incriminatoria sobre el delito de Eduardo, Santi se dirigirá a toda velocidad al lugar de la boda con ayuda de Jhonny para detener el evento y exponer a Eduardo, sin embargo, una serie de complicaciones dificultan su plan y tendrá que improvisar para cumplir su objetivo.

¿Logrará revelar la verdad a tiempo? ¿Isa cederá ante las pruebas o seguirá creyendo en Eduardo?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

