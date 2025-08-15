En el desenlace de Pobre Novio, Santiago García finalmente logró ser feliz junto a Isa. El joven, que llegó en moto para impedir el matrimonio, desenmascaró a Eduardo frente a todos y se fugó con la mujer que siempre amó.

Apareciendo de improviso en plena ceremonia, Santiago mostró un video en el que se ve claramente a Eduardo pagando a un delincuente para arruinar las fotografías en la galería de arte de Stella, revelando así su responsabilidad en el atentado.

Con el corazón destrozado, Isa enfrentó a Eduardo: “Me lo juraste por tu hija”. Él intentó justificarse, pero ella lo interrumpió furiosa y sin dudarlo: “¡Cállate porque no quiero verte nunca más en mi vida!”

¿Será este el verdadero final feliz para Santiago e Isa? No te pierdas el capítulo completo en Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

