El final de Pobre Novio estuvo cargado de drama, revelaciones inesperadas y grandes emociones. A pocos minutos de la boda entre Isa y Eduardo, la joven aún tenía dudas. Aunque estaba rodeada por su mejor amiga Mónica y Manuela, la hija de Eduardo, en el fondo seguía esperando que algo —o alguien— detuviera el matrimonio.

Ese alguien fue Santiago García, el verdadero amor de Isa, quien llegó en moto dispuesto a impedir la boda. Luego de descubrir que Eduardo había sido el autor intelectual del atentado en la galería de arte de Stella, Santiago irrumpió en la ceremonia y mostró un video que lo delataba. La prueba dejó en shock a todos los presentes.

Isa, con el corazón roto, enfrentó a su prometido: “Me lo juraste por tu hija”, le reclamó entre lágrimas. Eduardo intentó justificarse, pero ella lo interrumpió con un grito claro: “¡Cállate porque no quiero verte nunca más en mi vida!”

Finalmente, Isa tomó su decisión: se subió a la moto con Santiago y ambos se fugaron del lugar. Tiempo después, la historia confirmó que Santiago e Isa tuvieron un hijo y formaron la familia que siempre soñaron.

Pero eso no fue todo. También se reveló que Génesis y Marquitos se convirtieron en padres, celebrando la llegada de su bebé. Iván, por su parte, sigue con sus estudios universitarios y está triunfando en Miami. Además, Pamela Chumbe aceptó finalmente vivir junto a Johnny en el albergue, apostando por un nuevo comienzo juntos.

Y como era de esperarse, Eduardo pagó por todos sus crímenes: fue arrestado y terminó en la cárcel, cumpliendo así con la justicia que tanto se esperaba. Sin embargo, con el pasar de los meses, pudo cumplir su condena desde casa.

¿Fue este el final feliz que todos esperaban? No te pierdas el último capítulo completo de Pobre Novio, disponible en la web.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

