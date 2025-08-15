En Pobre Novio, Isa enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida: decidir si casarse o no con Eduardo, a pesar de sus verdaderos sentimientos por Santiago. Minutos antes de la ceremonia, la duda era evidente, y su mirada parecía buscar una señal que no llegaba.

Finalmente, tras hablar consigo misma y con apoyo de Mónica, su mejor amiga, e Isabelita, la hija de Eduardo, Isa se armó de valor, salió del cuarto nupcial y caminó hacia el altar. Al ver a Eduardo, le dijo con una sonrisa: “Estás muy guapo”, justo cuando el sacerdote se preparaba para iniciar la ceremonia.

¿Llegará Santiago a tiempo para detener el matrimonio o ya es demasiado tarde? No te pierdas este impactante desenlace en Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

