En Pobre Novio, Isa y Eduardo están a punto de consumar su matrimonio, pero la joven aún no está segura de dar el gran paso, pues sigue enamorada de Santiago. Minutos antes de la boda, la tensión crece mientras Isa se alista junto a su mejor amiga.



Durante ese momento, Mónica le pregunta con preocupación: “Isa, ¿estás segura?” y cuando parecía que iba a decir que no, entra Manuela, la pequeña hija de Eduardo, quien dice: “Isa ya llegó la persona que los va a casar, ¿vamos?” Eso hace que Isa responda con firmeza: “Estoy segura”, y sale junto a ambas para enfrentar la boda.

¿Logrará Isa dar ese paso con confianza o surgirán más dudas? No te pierdas este emocionante final en Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

