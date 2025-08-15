En Pobre Novio, Santiago descubre la verdad sobre el crimen de Eduardo en la galería de arte de Stella, y decide impedir el matrimonio de Isa antes de que sea demasiado tarde. En un momento decisivo, toma la moto de su mejor amigo y se lanza a toda velocidad con la esperanza de detener la boda.



Pero a pocos kilómetros de su destino, se cruza con Alicia, su esposa, quien también va en carretera. Ella ya le había advertido: “Si vuelves a acercarte a Isabela, me desaparezco para siempre”. Justo cuando están a punto de cruzarse, Alicia acelera… pero no para atropellarlo. En realidad, se dirige a Paita, con la firme decisión de dejar atrás a Santiago y desaparecer de su vida.

¿Llegará Santiago a tiempo para impedir el matrimonio? No te pierdas el impactante final en Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

