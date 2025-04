En Pobre Novio, Isabela Thompson tomó la decisión de salir de fiesta al haber terminado definitivamente con Santiago García. Aunque no lo planeó, se encontraría con Eduardo Salazar en la pista de baile.

Luego de recordar sus viajes juntos, ambos terminaron besándose apasionadamente. Solo pasaron unos minutos para que Isa se arrepintiera y Eduardo la acompañara de regreso a casa.

A la mañana siguiente, la joven se despertó con una llamada de Eduardo. “Me duele hasta parpadear”, le confesó a su exprometido. “¿Qué vino le habrán puesto a ese tinto de verano?”, bromeó él.

Con confusión, la mujer repasó la noche anterior. “Sé que me trajiste, pero no me acuerdo mucho. Yo no debí…”, lamentó. “Te dejé en tu casa y me fui. Somos amigos, ¿no?”, le respondió Eduardo.

Después de unos segundos, Isa le recordó un detalle. “Me acuerdo que nos besamos”, afirmó. “Sí, pero fue un beso de amigos, parte de la euforia del momento, nada más”, la tranquilizó el hombre.

“¿Seguro?”, quiso confirmar Isabela. “Tranqui, no pasa nada”, aseguró el hombre con el que casi se casa.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR