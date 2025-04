En Pobre Novio, Betty Cruz le hizo llegar a Iván Chumbe (García) su preocupación por su vida amorosa, ¿qué dijo?

“Esa chica Cami no es la bonita que estaba en ese evento de las bicicletas”, le preguntó con suspicacia a su hijo.

De inmediato, Iván asintió antes de empezar a describir a su amiga. “Y chambea”, enfatizó. “Es muy bonita, pero mayor que tú, ¿no? Mucho mayor”, le respondió su madre.

Ante esta afirmación, el joven defendió a capa y espada a Camila. Para su mala suerte, su madre no lucía dispuesta a cambiar de opinión. “Si ella trabaja, debe tener…¿cuántos años? No me parece buena idea que salgas con ella”, expresó Betty con preocupación.

A Iván no le hizo ninguna gracia la postura de su madre. “Mamá, es mayor solo por unos añitos. Cuatro y medio”, aseguró. “Casi cinco. No te pases, Iván. Esa chica ya es una mujer grande, una mujer vivida, trabaja. Seguro vive sola. Tú eres un bebé”, sentenció la señora.

Con esperanzas de que Iván obedezca, Betty le rogó que dejara de frecuentarla. “Esa amistad no me gusta nadita. Me queda claro que esa chica es una muy mala influencia para ti”, señaló ofuscada.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

