En Pobre Novio, Isabela Thompson está por perder la cabeza al ser testigo del matrimonio de Santiago García y Alicia Aguilera. Sin imaginárselo, Eduardo Salazar se ofreció a escuchar cada uno de sus reclamos.

“Toda esta situación fue bastante difícil y me has ayudado muchísimo. No sé qué hubiera pasado si tú…”, dijo la mujer con la voz temblorosa.

Con la mirada puesta sobre su exprometida, Eduardo se apuró en cuestionarla. “¿Si yo qué?”, preguntó. “Reaccionabas como hubieras reaccionado antes”, respondió Isabela.

Apenas pudo, la joven recapituló sus últimos momentos juntos. “Yo casi hundo esta empresa, pensé que me ibas a reclamar, pero al contrario…has sido bastante generoso y comprensivo. Me has ayudado muchísimo”, agradeció.

Al escuchar a su exnovia, Eduardo compartió una reflexión. “Si algo puedo sacar de este proceso tan doloroso que fue separarnos es que aprendí a la fuerza que uno no puede retener a la gente, lo mejor que podemos hacer es dejar que sean felices”, explicó.

¿Acaso esta cercanía esconde sentimientos más profundos? ¿Eduardo habrá logrado superar a Isa? ¿Qué decidirá la joven respecto a su futuro con Santiago?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

