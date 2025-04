Luego de colgarle el teléfono a Santiago García, Isabela Thompson caminó hasta la habitación de Pamela Chumbe para hacer algo que JAMÁS imaginó: agradecerle por su sacrificio ante la prensa.

“Pame, sé que no he sido la más simpática contigo. Quiero pedirte perdón y agradecerte por lo que hiciste”, dijo la joven. Entusiasmada por el acercamiento, Pamela le respondió: “Ay mi Chabelita, no te preocupes. Además, a mí me encanta actuar, ¿viste cómo me creyó la gente?”.

Ese último comentario hizo sentir mal a Isabela: “Sí, pero ahora te odian. Mejor no leas los comentarios que están poniendo, son muy ofensivos”.

Pero parece que a Pamela la situación la tiene sin cuidado. “No, tranqui, todo está bien. Tranquila hijita tranquila, no te preocupes. Tú no tienes la culpa de nada, Chabelita, tú eres un sol y mi Santi es un pan de Dios. Y ese matrimonio, por favor, o sea ¿qué tiene la gente en la cabeza? ¿cómo no se dan cuenta de que es un matrimonio arreglado? Y mira tengo 1500 seguidores más”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

