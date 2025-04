Isabela Thompson se cansó de ver en redes sociales que la prensa sigue hablando de la amante de Santiago García, que ahora resultaría ser Pamela Chumbe, su ex prometida que lo dejó plantado en el altar.

Así que, ni bien recibió la llamada del pobre novio, Isabela habló fuerte y claro: “Hola. Nunca pensé que Pamela haría algo así”. “Bueno, al final nos hizo un favor, ¿no?”, intentó convencerla Santiago.

Pero Isabela se hartó del juego: “No sé si a ti, pero a mí no me causa nada de gracia que haya periodistas fuera de la casa de mi papá. Santiago, ¿tú no entiendes la gravedad de este asunto, no? Tu casa, la casa de mi papá, la casa de tus papás, la casa de Mónica, todos están vigilados por periodistas”.

Aunque Santiago insistió: “Sí, yo sé, pero no para siempre”. En ese momento, Isabela EXPLOTÓ contra el pobre novio: “Es que yo no puedo vivir así, Santiago. Todo por querer pasar una noche contigo, una miserable noche y mira lo que pasó. ¿Y Alicia? Porque yo sé cómo funcionan estas cosas, Santiago. Trabajo en medios. Yo sé que ahora vas a tener que estar 24/7 con Alicia pretendiendo que son la pareja perfecta hasta que la gente se olvide que algún día te escapaste con #PobreTrampa”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

