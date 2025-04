En Pobre Novio, la apresurada decisión de César García de mudarse con Betty Cruz encenderá las alarmas en Marcos e Iván García.

“Tengo mis razones”, se defenderá el hombre ante la ira de los jóvenes “¿Y tú has escuchado las mías?”, preguntó Marcos. “Entiéndanme. Marquitos tú siempre has sido un chico maduro”, alegó César.

Con incredulidad, su hijo arremetió contra su padre. “¿Más maduro que tú? Es cierto”, señaló Marcos. “Si no se da cuenta, señor, esta es la casa del hombre que usted engañó”, agregó Iván.

Sin dudarlo, Betty salió en defensa de César. “Ya basta, Iván. No les voy a permitir que nos falte el respeto”, se molestó.

A César no le quedó más salida que revelar su situación económica. “La pensión me salía muy cara, acá me cuesta la mitad”, se excusó. “Hay que ser bien sinvergüenza para meter el floro de que se muda solamente por plata”, lo retó Iván.

Después de desaprobar su decisión, los jóvenes abandonaron el frontis del lugar. “Chicos, les juro que esto es solo un tiempo hasta que mi situación económica mejore”, dijo inútilmente.





“Ahora sí que estos chicos me odian a muerte”, lamentó el hombre. “César, tranquilo, has tomado una buena decisión y yo te apoyo”, lo reconfortó Betty. ¿Cómo reaccionaría Vilma al verlos juntos? ¿Los confrontará?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

