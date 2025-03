Alicia Aguilera ENCARÓ a su esposo Santiago García, luego de que Sara les confirmara que el patrocinio de una importante tienda se había terminado a causa del escándalo de infidelidad.

“No puedes hacer nada porque ya la fregaste. ¿Te das cuenta de que después de esto ninguna marca va a querer trabajar con nosotros? Íbamos a ganar un huevo de plata, Santiago, y yo iba a terminar de pagar mis deudas con esta campaña”, le reclamó la mujer, una vez a solas en su habitación.

“Si, yo sé que la fregué, me encantaría encontrar una manera de arreglarlo”, confirmó el pobre novio. Pero la furia de Alicia seguía encendida: “Pero no se puede, no se puede porque lo único que haces es pensar en ti, porque no te pones en mi lugar, lo único más importante que tú eres tú”.

Aunque, el hombre NEGÓ que eso sea así: “Alicia, yo entiendo que estés molesta, pero eso no es verdad”.

Pero ella NO soportó más y explotó contra su esposo: “Claro, lo que pasa es que no tengo derecho a decirte absolutamente nada, porque si te digo algo entonces significa que yo quiero algo más contigo, ¿no? Pero yo también existo. Santiago, tú estás casado conmigo, y aunque esto sea un negocio, tú tienes que cumplir tu parte del trato”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

