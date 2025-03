En Pobre Novio, a Alicia Aguilera ya NO le gusta la idea de que su matrimonio con Santiago García sea una farsa y tomará la decisión de confesarse con Sara.

“No puedo creer, por eso terminó con Eduardo”, se sorprendió la amiga de Alicia al enterarse de que Isabela Thompson es el verdadero amor del #PobreNovio.

Por su lado, Alicia aseguró que no sabe en qué momento comenzó a fijarse en el joven. “He empezado a sentir cosas por él y no le puedo contar a mi mamá porque ya la viste. ¿Después? Se entera todo el Perú”, bromeó.

Para la suerte de Alicia, su amiga le ofrecerá una poderosa solución. “No me rendiría tan fácilmente. Isa no va a aguantar un año en esa situación. Esa relación no tiene ni pies ni cabeza, no va a funcionar, no tienen nada en común”, le revelará.

Aunque la mujer se mostró incrédula, Sara insistió. “Tienes que confiar en ti. Eres linda, inteligente, es tan fácil hablar contigo. Te apuesto que es cuestión de tiempo para que Santiago se enamore de ti”, apostó antes de abrazar a su amiga.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

