Rosa es la MÁS CONTENTA por el regreso de Johnny Videla a la casa de Arturo Thompson. Aunque la mujer sabe que había una razón más importante detrás de la decisión de su hijo y estaba dispuesta a hacer de todo para descubrirlo.

Así que, al encontrarse a solas con Johnny en la cocina, Rosa le dijo directamente: “No te voy a hacer un interrogatorio, solamente una pregunta, ¿por qué te fuiste de la casa?”. “Por nada, es que mucho lujo en esta casa, hay lujo hasta en el café. A veces me siento un poco fuera de lugar, un poco incómodo, nada más”, dijo Johnny, intentando evitar el tema.

Pero Rosa NO le creyó nada. “¿Tú crees que estas canas me las mando hacer? ¿que me las hago con tinte? ¿Cuántas veces te he dicho que soy vieja, que el diablo más sabe por viejo que por diablo?”.

Y, pese a que Johnny intentó negar todo, no pudo mantener su mentira. “Ayer pasó algo con la señorita Pamela cuando salieron, ¿o me equivoco?”, sentenció Rosa. Estas palabras dejaron sin palabras al joven, confirmando así las sospechas de la mujer.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

