En Pobre Novio, la llegada de la mamá de Alicia Aguilera al departamento que comparte su hija con Santiago García cayó como un balde de agua fría, ¿por qué? Con la nueva invitada, el falso matrimonio se vio obligado a dormir en la misma habitación.

Ante esta situación, Santiago decidió omitir su “cercanía” con Alicia al conversar con Isabela Thompson. Para su mala suerte, NO se imaginó que la joven se enteraría de todo al día siguiente.

Como acordaron, Isabela llegó al evento promocional del taller de bicicletas del padre de Santiago. Mientras lo esperaba, la madre de Alicia la abordó para contarle todo sobre su intempestiva llegada.

“Menos mal que me pudieron recibir en el departamento porque si no me tenía que ir a un hotel”, le comentó la mujer.

Con extrañeza, la enamorada de Santiago le hizo una pregunta que lo cambiaría todo. “Ah, se está quedando con ellos…”, comentó Isabela. “Claro, en el cuarto de huéspedes”, corroboró la señora.

“¿Y Santiago dónde está durmiendo?”, interrogó Isabela. “¿Cómo que dónde está durmiendo? Con su esposa, ¿dónde más?”, le respondió la madre de Alicia y dejó EN SHOCK a la pobre joven.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

