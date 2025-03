Johnny Videla entendió ¿MAL? Las “señales” que le dio Pamela Chumbe y le preguntó directamente: “¿Yo te estoy gustando un poquito no?”. La joven quedó EN SHOCK ante la pregunta de su amigo.

“¿Qué te está pasando? ¿te caíste de la cama y se te hizo puré el cerebro? Ya sé, estás en drogas, algo tiene que estar afectando tu razonamiento”, le contestó, evidentemente alterada por el comentario.

Pero Johnny no se dio por vencido y volvió a preguntar: “¿No te estoy gustando ni un poquito? “¿100% segura?”. “No, para nada. 1000% segura”, respondió.

Así que al hijo de Rosa NO le quedó más opción que aceptar la decisión de su amiga: “Ay, pucha madre, Pame perdón. Perdón pame, no sé por qué yo pensé, es que no sé, yo me imaginé cosas”. “Yo no tengo nada que ver con tu imaginación y te recuerdo que tú estás en esta casa porque Arturo es bien bueno porque quiere a tu mamá y porque te da camote, pero no te confundas: a mí tú no me gustas, yo solo te veo como un amigo y ya está”, dijo tajantemente Pamela.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

