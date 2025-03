Pamela Chumbe no quiere que su mamá Betty Cruz siga sufriendo, así que aprovechó que su hermano Iván estaba tomando su desayuno tranquilamente en la terraza para tocar este delicado tema familiar.

“(Nuestra madre) Está extrañándote. Con una angustia en el pecho que no la deja respirar. Yo sé que tú piensas que ella es joven, pero son las cremas. Ivanchis, ella ya está bastante mayor. Sola en el comedor tomando su lonchecito con ese cafecito pasado que le sale tan rico”, aseguró la joven, tratando de ablandar el corazón de su hermano menor.

“¿Ya terminaste? Eso que haces no funciona Pam, no me vas a convencer de perdonarla”, sentenció Iván seriamente.

Pero Pamela no se rindió: “Por favor, pero aunque sea habla con ella. No le vas a dar la espalda en un momento tan difícil, además, tú siempre has sido el preferido. Acuérdate cuando se le picó la muela y se le terminó cayendo para comprarte tu PlayStation. ¿Te acuerdas cuando vendió la mitad de su closet? Todo para pagarte el viaje de promoción. ¿Qué me dices?”. En ese momento, Iván empezó a dudar de cuál era la decisión correcta. ¿Finalmente Iván perdonará a su mamá Betty?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

