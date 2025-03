En Pobre Novio, la negativa de Iván a perdonar a César ha generado tensión, y Johnny, quien vivió una historia similar, decidió intervenir para aconsejarlo y ayudar a mejorar su relación con su padre biológico.

Tras ver cómo César le suplicaba su perdón e Iván se negaba incluso a dejarlo entrar a la casa de Arturo, Johnny se acercó para hablar con él: “Iván, tú conoces mi historia, tú sabes que yo no quería nada con mi mamá, pero escuché a las personas que me aconsejaron y decidí tomar la oportunidad que me dio la vida”.

Luego agregó: “No me arrepiento, es la mejor decisión que he tomado en mi vida y estoy feliz”, tratando de hacerle ver a Iván que perdonar puede ser un alivio. Sin embargo, el joven se mantuvo firme en su postura: “Padre es el que te cuida, engríe y quiere, él no”.

Ante esto, Johnny insistió: “Puedes aceptar que tienes dos papás, uno que está en el cielo y él que te va a querer un montón. Cuando yo perdoné, sentí que me había quitado una mochila de 20 kilos”.

¿Logrará Iván dejar de lado su rencor y darle una oportunidad a César? No te pierdas el próximo capítulo de Pobre Novio.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

