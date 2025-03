En Pobre Novio, Betty está completamente desolada tras la revelación de que César es el verdadero padre de Iván. Con su hijo alejado, sin el apoyo de Vilma y sintiéndose completamente sola, su mundo se vino abajo.

Pero en medio de su tristeza, recibió una inesperada visita: Johnny. Al verlo en su puerta, ella, sorprendida, le preguntó: “Johnny, ¿qué haces aquí?”.

El joven le respondió con cariño: “Vengo a verte, dame un abrazo. Quería saber cómo estabas, sé que no la estás pasando bien y he estado pensando mucho en ti”. Con lágrimas en los ojos, Betty confesó: “Me da vergüenza salir a la calle. Me asusta pensar que Iván no quiera verme nunca más”.

Pero Johnny, decidido a apoyarla, le aseguró: “Eso nunca va a pasar, nunca. Y recuerda que me tienes a mí, no seré tu hijo de sangre, pero yo te considero una mamá”. Profundamente conmovida, Betty respondió: “Sabes lo bien que me hace saber que tengo una persona en el mundo que no me juzga. No sé cómo voy a salir de esto”.

En ese momento, Johnny tomó la decisión de ayudarla… pero, ¿qué hará para apoyarla? ¡Descúbrelo en los próximos episodios de Pobre Novio!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

