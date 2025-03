En Pobre Novio, Vilma decidió cortar todo vínculo con César tras descubrir su traición. Ahora, la madre de Santiago y Marcos intenta reconstruir su vida y encontrar tranquilidad.

Mientras dejaba sus postres en el café de siempre, Vilma se encontró con Arturo y, tras una conversación amena, aceptó tomar un café con él. Durante el encuentro, Vilma expresó su decepción: “César siempre fue un hombre recto y con valores, pero de pronto siento que me cambiaron de pareja. Ya no sé con quién estuve”.

Además, no pudo evitar mostrarse afectada por los rumores sobre su separación: “Soy la expareja a la que le sacaron la vuelta con su mejor amiga. Puedes creer que hasta la señora Josefa sabe que me he separado”, comentó con frustración.

En un intento por apoyarla, Arturo la escuchó atentamente y le dio la razón en su decisión de ser más fuerte.

Fue entonces cuando Vilma reveló uno de sus sueños: “Siempre he querido tener un emprendimiento y vender mis postres”.

Al escucharla, Arturo le hizo una inesperada propuesta: “¿Qué te parece si nosotros nos asociamos y hacemos una pastelería así como esta?”.

¿Qué responderá Vilma? ¿Aceptará la propuesta de Arturo o decidirá seguir sola? ¡No te pierdas Pobre Novio! ¡El drama continúa!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

