En Pobre Novio, la relación entre Eduardo Salazar y Santiago García nunca ha sido la mejor. Sin embargo, luego de que Eduardo viviera el angustiante momento de perder a su hija Manuela por unas horas, se dio cuenta de que no valía la pena pasar la vida discutiendo. Desde entonces, ha tratado de mostrarse más comprensivo con quienes lo rodean.

Hoy, al ver a Santiago visiblemente afectado por la forma en que la prensa ha tratado la separación de sus padres, Eduardo sorprendió a todos con su actitud: “Hay que calmarnos un poco, todo tiene solución en esta vida. Cancelemos la luna de miel. No hay problema, si no quieren ir, no vayan, yo me encargo de hablar con el auspiciador”, dijo ante la incredulidad de los presentes.

Luego, agregó: “Así se olvidan de la prensa, de las entrevistas y de todo. Con respecto a las tiendas que quieren su imagen, debemos responderles con prontitud, pero podríamos pedir que las piezas publicitarias se hagan con más tiempo”.

¿Será esta una nueva faceta de Eduardo o tendrá un plan oculto? ¿Cómo reaccionará Santiago ante este inesperado cambio de actitud? ¡No te pierdas el próximo episodio de Pobre Novio! ¡El drama está asegurado!

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Salazar (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

